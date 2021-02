Champions League, andata ottavi: delle prime del girone perde solo la Juventus (Di giovedì 25 febbraio 2021) Con le sfide di questa sera, si sono concluse le partite di andata degli ottavi di finale di Champions League. Negli otto match disputati chi ha vinto il girone è riuscito a ottenere il successo pieno in trasferta. Tutte eccetto la Juventus che ha perso 2-1 contro il Porto al Dragao. Hanno dilagato fuori casa il Bayern passato sul terreno della Lazio, il Psg al Camp Nou contro il Barcellona, il Borussia Dortmund a Siviglia e anche il Liverpool che ha battuto a Budapest il Lipsia. I bianconeri di Pirlo comunque grazie al gol di Chiesa all'82' sono in corsa per la qualificazione ai quarti potendo vincere e passare il turno con un semplice 1-0.caption id="attachment 1095737" align="alignnone" width="1024" Cristiano Ronaldo, Juventus, Sergio Oliveira, Porto (Getty ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 febbraio 2021) Con le sfide di questa sera, si sono concluse le partite dideglidi finale di. Negli otto match disputati chi ha vinto ilè riuscito a ottenere il successo pieno in trasferta. Tutte eccetto lache ha perso 2-1 contro il Porto al Dragao. Hanno dilagato fuori casa il Bayern passato sul terreno della Lazio, il Psg al Camp Nou contro il Barcellona, il Borussia Dortmund a Siviglia e anche il Liverpool che ha battuto a Budapest il Lipsia. I bianconeri di Pirlo comunque grazie al gol di Chiesa all'82' sono in corsa per la qualificazione ai quarti potendo vincere e passare il turno con un semplice 1-0.caption id="attachment 1095737" align="alignnone" width="1024" Cristiano Ronaldo,, Sergio Oliveira, Porto (Getty ...

