Centinaia di persone fuori dallo stadio di Bergamo per Atalanta-Real Madrid (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si sono radunati in Centinaia fuori dallo stadio di Bergamo nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 febbraio. Una manifestazione non organizzata in pieno stile che ha portato in strada – in un periodo in cui è severamente vietato – tante, troppe persone. Sono i tifosi dell’Atalanta che stanno attendendo l’arrivo al Gewiss Stadium del pullman che porterà i ragazzi di Gasperini nell’impianto in cui si disputerà l’andata degli ottavi di finale di Champions League, dalle 21. I sostenitori bergamaschi si sono concentrati a partire dalle 17 nei pressi del Baretto di viale Giulio Cesare, di fronte alla Tribuna Rinascimento, abituale luogo di ritrovo della tifoseria organizzata. La manifestazione non è stata promossa né dalla Curva Nord, né da qualsiasi altro gruppo organizzato, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si sono radunati indinel tardo pomeriggio di mercoledì 24 febbraio. Una manifestazione non organizzata in pieno stile che ha portato in strada – in un periodo in cui è severamente vietato – tante, troppe. Sono i tifosi dell’che stanno attendendo l’arrivo al Gewiss Stadium del pullman che porterà i ragazzi di Gasperini nell’impianto in cui si disputerà l’andata degli ottavi di finale di Champions League, dalle 21. I sostenitori bergamaschi si sono concentrati a partire dalle 17 nei pressi del Baretto di viale Giulio Cesare, di fronte alla Tribuna Rinascimento, abituale luogo di ritrovo della tifoseria organizzata. La manifestazione non è stata promossa né dalla Curva Nord, né da qualsiasi altro gruppo organizzato, ...

Link4Universe : Ci sono centinaia di persone che hanno lavorato per anni dedicandosi anima e corpo, con enormi sacrifici, persino d… - twitimpicci : @SuaViperella si quindi se una persona su un gruppo telegram con centinaia o migliaia di persone fa INSULTA la tua… - Giovanni1962RM : RT @pepppe772: @Giovanni1962RM @NellaVirus @berna101976 @antokio @stebellentani Oddio che rottura di coglioni con questa storia, argomento… - pepppe772 : @Giovanni1962RM @NellaVirus @berna101976 @antokio @stebellentani Oddio che rottura di coglioni con questa storia, a… - Franco32656300 : Flavio io guardo i numeri. Non quelli dei posti a tavola. Ma quelli dei contagi. A Brescia non c'è più un posto lib… -