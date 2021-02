C’è un sito che permette di calcolare quando avremo il vaccino L’abbiamo provato | ed è un po’ ottimista

Leggi su open.online

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Uomo. 30 anni. Nessun ruolo da operatore sanitario. Nessuna patologia. Nessun lavoro nella scuola, nelle Rsa, nelle Forze Armate, nelle carceri o nei luoghi di comunità. Residenza italiana. Data prevista per la prima vaccinazione: 6 novembre 2021. Dalla nostra prova, è questa la previsione del Calcolatore per l’attesa per ilcontro Covid-19, una piattaforma creata da Omni Calculator. Davanti noi, in coda per il, ci sono tra le 21,22 e 34,57 milioni di persone. Questo strumento è stato progettato dalla matematica Anna Szczepanek, ricercatrice dell’Università Jagellonica di Cracovia. E non serve solo ale tappe della campagna vaccinale: fra gli strumenti che mette a disposizione ci sono anche pannelli perla velocità di lettura, il tempo passato a guardare le serie tv, la misura ...