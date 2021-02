TV7Benevento : Catricalà: Zingaretti, 'un servitore dello Stato di rara intelligenza'... - luigimonfredi : Poi ditemi voi se non ci voleva un governo #Draghi che azzerasse una classe politica che, come con #zingaretti, twe… -

Ultime Notizie dalla rete : Catricalà Zingaretti

Il Tempo

...- e in perfetta sintonia con il reggente 5S Vito Crimi - il segretario del Pd Nicola... Al ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio potrebbe andare Antonio. In ...Neanche Nicolachiude all'ipotesi di entrare in squadra e Roberto Speranza viene ... A Palazzo Chigi, da sottosegretari alla presidenza del Consiglio, si accreditano anche Antonioe ...