Catricalà, Antitrust: un uomo che ha dato tanto alle nostre Istituzioni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – "Apprendiamo con dolore e con sgomento la notizia della morte dell'ex presidente dell'Antitrust Antonio Catricalà. Così in una nota il presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli, a nome dell'intera Autorità. "L'Antitrust rivolge alla famiglia le più sentite condoglianze e il rimpianto per la perdita di un uomo che ha dato tanto alle nostre Istituzioni e che si è sempre distinto per la sua correttezza e per la sua professionalità".

