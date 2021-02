Caso Giorgia Meloni: il Pd salva la poltrona di Van Straten alla presidenza di Alinari (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non passa la proposta di rimozione immediata di Giorgio Van Straten dalla presidenza della Fondazione Alinari. L’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia e sottoscritto anche da Forza Italia, Lega e Movimento 5 stelle, è stato bocciato dal Consiglio regionale. Il Pd ha fatto quadrato intorno a Van Straten, che era ai microfoni di Controradio quando Giovanni Gozzini pronunciò gli insulti contro la leader di Fdi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non passa la proposta di rimozione immediata di Giorgio Vandella Fondazione. L’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia e sottoscritto anche da Forza Italia, Lega e Movimento 5 stelle, è stato bocciato dal Consiglio regionale. Il Pd ha fatto quadrato intorno a Van, che era ai microfoni di Controradio quando Giovanni Gozzini pronunciò gli insulti contro la leader di Fdi L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Caso Giorgia Meloni: il Pd salva la poltrona di Van Straten alla presidenza di Alinari - giorgia_for : RT @IR0NLANG: il cast: facciamo uno scherzetto ai fan e pubblichiamo 3 titoli a caso noi: CI STANNO PALESEMENTE DICENDO CHE CI SARÀ IL MUL… - dukana2 : RT @ppiersante: Piccolo esercizio. Prendete un sostenitore di Giorgia Meloni a caso e fate una query di questo tipo: from:@sostenitoredell… - violet6femme : RT @ppiersante: Piccolo esercizio. Prendete un sostenitore di Giorgia Meloni a caso e fate una query di questo tipo: from:@sostenitoredell… - giorgia_miccoli : @morgan_p97 @repubblica (2/2) non conosci il caso di cui si tratta, credo ci siano le basi per giudicare? E non ser… -