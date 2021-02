Cashback | il super bonus di 1 500 è a rischio | ecco perché

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il nuovo Governo di Draghi ha intenzione di sospendere il premio di 1.500 euro delper chi effettua più transazioni entro sei mesi. Vediamoe quali sono le conseguenze.addio?le ultimissime novità Lo stop deldi 1.500 euro potrebbe arrivare per fermare il fenomeno delle transazioni a raffica. Una punizione per i furbetti che cercano di fare più transazioni possibili per ottenere il. Questa brutta notizia arriva dopo le tante denunce dei gestori dei distributori di benzina che si sono ritrovati troppi scontrini sulle mini transazioni effettuate per arrivare al minimo di operazioni richieste con la moneta elettronica. Tutto è iniziato a febbraio quando molti siti e giornali ...

gigibeltrame : Super Cashback: verso la sospensione a causa dei furbetti #digilosofia - MatteoS11945980 : Incapaci, dilettanti, incompetenti, una ne fanno e tre ne sbagliano. Andate a vendere bibite che è meglio, buffoni - marinellafly12 : Forse il super premio del cashback da 1.500 euro non arriverà! Vediamo perchè - infoiteconomia : Super Bonus Cashback, ecco la classifica aggiornata. Siamo arrivati a 100 transazioni - borsainside : #Draghi sospenderà il #SuperCashBack per colpa dei furbetti? -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback super

La classifica appena citata risulta importante per il cosiddettobonus caschback. Il piano, infatti, prevede 2 distinti bonus: il " bonus", che ...... regole in Gazzetta Ufficiale Contributi a fondo perduto Covid - 19: ok al cumulo tra Cura Italia e Ristori A causa dei furbetti, ilBonuspotrebbe presto essere sospesoIl governo Draghi al lavoro per fermare i furbetti del Cashback: verso la sospensione del superbonus ai primi 100.000 per transazioni ...Cashback, la deputata Laura Cavandoli della Lega ha proposto di introdurre una soglia minima dei pagamenti, al di sotto della quale le transazioni non vengono considerate: basterà per fermare i compor ...