Cartoline vintage a colori dell'Africa anni '50 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Meglio conosciuto per i suoi scatti delle architetture newyorchesi e parigine, il fotografo americano Todd Webb realizzò nel 1958 un viaggio in Africa attraverso otto paesi da poco indipendenti (o in procinto di diventarlo da lì a pochi mesi): fu inviato dalle Nazioni Unite con l'obiettivo di documentare i progressi dell'industria e della tecnologia in Togo, Ghana, Sudan, Somalia, Federazione della Rhodesia e Nyasaland e Rhodesia meridionale (oggi Malawi, Zambia e Zimbabwe), Tanganica e Zanzibar (oggi fuse nella Tanzania) e Kenya. In quattro mesi raccolse oltre 2000 scatti, di cui all'epoca ne furono utilizzati appena 22, pubblicati in bianco e nero su un piccolo opuscolo delle Nazioni Unite; il resto dei negativi, dimenticato, è stato recuperato nel 2017 dal Todd Webb Archive, l'istituzione che tutela e conserva l'enorme patrimonio lasciato in eredità dal fotografo. È proprio grazie ...

