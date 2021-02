Caro Dante, niente tema. Il commento del preside Ciccotti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Molti ragazzi ci contavano. “Speriamo che San Covid pure quest’anno ci faccia il miracolo per l’esame di maturità”. E così è stato. Anche la maturità 2020-21, come la precedente, sarà solo orale. Si presenterà la solita tesina metà originale (è un eufemismo) metà ispirata (anche questo) da informazioni prese dal web. Grazie alla rete, ai sondaggi, creiamo e sciogliamo governi, maggioranze, partiti. Poi la busta con all’interno un testo da cui partire (una foto, una immagine, un fotogramma, un brano letterario, un passaggio filosofico, una formula, ecc.). Da lì, il/la candidato/a, è invitato/a a produrre un percorso, già telefonato, di taglio compartivo, che sovente poco ha da spartire con la scienza della comparazione. Ma attacca l’asino dove… IN DAD NON SI È LAVORATO? UNA BUFALA Due sono i refrain che hanno portato alla scelta della soluzione orale della Maturità 2021: il basso ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Molti ragazzi ci contavano. “Speriamo che San Covid pure quest’anno ci faccia il miracolo per l’esame di maturità”. E così è stato. Anche la maturità 2020-21, come la precedente, sarà solo orale. Si presenterà la solita tesina metà originale (è un eufemismo) metà ispirata (anche questo) da informazioni prese dal web. Grazie alla rete, ai sondaggi, creiamo e sciogliamo governi, maggioranze, partiti. Poi la busta con all’interno un testo da cui partire (una foto, una immagine, un fotogramma, un brano letterario, un passaggio filosofico, una formula, ecc.). Da lì, il/la candidato/a, è invitato/a a produrre un percorso, già telefonato, di taglio compartivo, che sovente poco ha da spartire con la scienza della comparazione. Ma attacca l’asino dove… IN DAD NON SI È LAVORATO? UNA BUFALA Due sono i refrain che hanno portato alla scelta della soluzione orale della Maturità 2021: il basso ...

