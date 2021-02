Carlo e Diana, 40 anni fa il fidanzamento ufficiale (dopo la proposta meno romantica di sempre) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Quarant’anni fa, il 24 febbraio 1981, Buckingham Palace annunciava ai sudditi britannici, e al resto del mondo, il fidanzamento ufficiale del principe Carlo con Lady Diana. «La Regina e il Duca di Edimburgo annunciano, con grande piacere, il fidanzamento del loro amato figlio, il Principe di Galles, con Lady Diana Spencer, figlia del Conte di Spencer e della signora Shand Kydd», recitava il comunicato del Palazzo. Quel giorno, i futuri sposi posarono sorridenti nei giardini di Buckingham. La foto in cui il principe stringeva le spalle della futura sposa di azzurro vestita fece il giro del mondo. Lui aveva 32 anni, lei appena 19. Sembrava l’inizio di una favola. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Quarant’anni fa, il 24 febbraio 1981, Buckingham Palace annunciava ai sudditi britannici, e al resto del mondo, il fidanzamento ufficiale del principe Carlo con Lady Diana. «La Regina e il Duca di Edimburgo annunciano, con grande piacere, il fidanzamento del loro amato figlio, il Principe di Galles, con Lady Diana Spencer, figlia del Conte di Spencer e della signora Shand Kydd», recitava il comunicato del Palazzo. Quel giorno, i futuri sposi posarono sorridenti nei giardini di Buckingham. La foto in cui il principe stringeva le spalle della futura sposa di azzurro vestita fece il giro del mondo. Lui aveva 32 anni, lei appena 19. Sembrava l’inizio di una favola.

