Carissima Giorgia, il blocco navale non si può fare: ecco perché (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Posso attaccare Giorgia Meloni? Me lo consentite? Eh sì, perché la buonissima Giorgia, la cristianissima Giorgia, la “mammissima” Giorgia rilancia, per l’ennesima volta, il blocco navale per combattere l’immigrazione clandestina. E allora? penserete. Che c’è di male? È una proposta politica come tante altre, da parte sua nemmeno tanto originale. Che c’è di male? C’è che il blocco navale non si può fare! È giuridicamente e tecnicamente impossibile. Politicamente folle. perché, se anche si facesse, sarebbe un vero e proprio atto di guerra contro persone e bambini (sì, bambini, “mammissima” Giorgia) inermi e indifesi. Persone di cui, oltretutto, non si conosce lo status giuridico: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Posso attaccareMeloni? Me lo consentite? Eh sì,la buonissima, la cristianissima, la “mammissima”rilancia, per l’ennesima volta, ilper combattere l’immigrazione clandestina. E allora? penserete. Che c’è di male? È una proposta politica come tante altre, da parte sua nemmeno tanto originale. Che c’è di male? C’è che ilnon si può! È giuridicamente e tecnicamente impossibile. Politicamente folle., se anche si facesse, sarebbe un vero e proprio atto di guerra contro persone e bambini (sì, bambini, “mammissima”) inermi e indifesi. Persone di cui, oltretutto, non si conosce lo status giuridico: ...

