(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. – (Adnkronos) – Continua la crescita dei, anche perché mentre il Brent è sceso ieri sotto i 65 dollari, le quotazioni dei prodotti raffinati hanno continuato a salire: ieri in Mediterraneo la benzina era quotata a 376per mille litri (+5), e ila 372(+4). E oggi standoconsueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Le medie dei prezzi dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico elaborati dStaffetta vedono la benzina self service a 1,522/litro (+2 millesimi, compagnie 1,530, pompe bianche 1,502), ila 1,396 ...

TV7Benevento : Carburanti: nuovi aumenti alla pompa, diesel vicino a 1,4 euro... - TargatoCN : Nuovi investimenti nel settore dei carburanti in Valle Po -

Ultime Notizie dalla rete : Carburanti nuovi

Vendite in calo anche nella distribuzione( - 30%). Chi va in controtendenza In questi ... alcune, anzi, sono 'reinventate', alla scoperta dimercati e di nuove modalità di consumo; la ...Vendite in calo anche nella distribuzione( - 30%). In controtendenza, rileva l'analisi ... alcune, anzi, sono 'reinventate', alla scoperta dimercati e di nuove modalità di consumo; ...Roma, 24 feb. – (Adnkronos) – Continua la crescita dei carburanti alla pompa, anche perché mentre il Brent è sceso ieri sotto i 65 dollari, le quotazioni dei prodotti raffinati hanno continuato a sali ...Il secondo “pezzo forte” nella nuova generazione di modelli KTM Adventure prende forma nella nuovissima KTM 1290 Super Adventure R 2021. Ideata per attraversare i terreni più selvaggi […] ...