Caos Procure | gip Castiglia | ‘situazione grave | basta ricatti morali | Ermini imbarazza Csm’ 5

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Adnkronos) – Cosa si aspettano adesso i 67 magistrati dalla lettera inviata a Mattarella? “Crediamo di avere condiviso la denuncia dei problemi che è stata fatta dallo stesso Presidente della Repubblica – dice– e questa presa di posizione dà conto del fatto che tra i magistrati è diffusa la consapevolezza che i problemi esistono e c’è l’auspicio che essi siano risolti. Quello che sarà genuinamente fatto per risolvere i problemi non potrà essere inteso come qualcosa contro i magistrati. Ovviamente quello che auspichiamo e che vorremmo sono riforme che risolvano i problemi. In molti agitano il rischio che le denunce delle storture siano strumentalizzate per l’adozione di riforme mirate non alla soluzione dei problemi del correntismo ma volte a sottoporre la giurisdizione e, in particolare, l’azione penale al controllo politico. Tuttavia, premesso che le basi ...