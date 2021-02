Cancellate al Giardino Scotto | ' Uno sfregio alla città da rimuovere subito'

Ultime Notizie dalla rete : Cancellate Giardino

PisaToday

...Fa discutere la scelta della Giunta Conti di chiudere con una cancellata la galleria del... Il Comune abdica ancora una volta alle sue funzioni, sostenendo che leservono a ...... la grande pittura che orna la parete di fondo deldi questa casa, con la scena di caccia ... Le partidel dipinto sono state recuperate attraverso un ritocco pittorico puntuale. ...E’ stata installata ieri la nuova cancellata antiscavalco per mettere in sicurezza la galleria che si trova nella parte alta del Giardino Scotto. L’area, interdetta all’accesso pubblico, era già stata ...Installata stamani, martedì 23 febbraio, la nuova cancellata antiscavalco per mettere in sicurezza la galleria che si trova nella parte alta del Giardino ...