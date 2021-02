Campagna vaccinale anti Covid-19, al via anche ad Avellino per gli over80 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ cominciata questa mattina la Campagna vaccinale anti Covid-19 per il comune capoluogo. Campagna partita per la categoria over80. Circa 324 le persone che nella prima giornata riceveranno la dose di serio. Presso la Tendostruttura del Campo Coni di Avellino presente il sindaco, Gianluca Festa; il vicesindaco Laura Nargi, l’assessore alla Sicurezza, Giuseppe Giacobbe, il consigliere regionale Maurizio Petracca ed il Direttore Generale dell’Asl, Maria Morgante. “L’obiettivo è somministrare circa 4000 vaccini a circa over80 – ammette la manager – Stiamo lavorando anche per il mondo della scuola con i presidi di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi. Ad oggi sono circa 470 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ cominciata questa mattina la-19 per il comune capoluogo.partita per la categoria. Circa 324 le persone che nella prima giornata riceveranno la dose di serio. Presso la Tendostruttura del Campo Coni dipresente il sindaco, Gianluca Festa; il vicesindaco Laura Nargi, l’assessore alla Sicurezza, Giuseppe Giacobbe, il consigliere regionale Maurizio Petracca ed il Direttore Generale dell’Asl, Maria Morgante. “L’obiettivo è somministrare circa 4000 vaccini a circa– ammette la manager – Stiamo lavorandoper il mondo della scuola con i presidi di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi. Ad oggi sono circa 470 ...

