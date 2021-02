Camera | voto per nuovo vicepresidente il 10 marzo**

meb : La mia dichiarazione di voto alla Camera sulla fiducia al governo #Draghi - MolinariRik : La mia dichiarazione di voto alla Camera sulla fiducia al nuovo Governo Draghi - ItaliaViva : In diretta dalla #Camera la dichiarazione di voto di @meb sulla fiducia al #GovernoDraghi - TommyBrain : PREVENZIONE, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE - Il Discorso di Mario Draghi prima del voto alla #Camera' - IacobellisT : PREVENZIONE, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE - Il Discorso di Mario Draghi prima del voto alla #Camera' -

Ultime Notizie dalla rete : **Camera voto

... da superare accelerando in queste ore: il M5S ha visto ridimensionato il suo peso parlamentare daldi fiducia e dagli scissionisti. Però resta il primo gruppo sia allasia al Senato, e ...A sostenerlo c'è una maggioranza schiacciante in Parlamento (anche se Mario Monti ottenne un... E se tutto andasse secondo auspici, la sua collocazione a Palazzo Chigi sarebbe davvero una...Il governo sta mettendo a punto il nuovo dpcm, che dovrebbe entrare in vigore dal 5 marzo: il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sembrava intenzionato a procedere per decreto legge, ma i tempi s ...Sai cos'è l'emendamento Milleproroghe presentato in camera dei deputati che si appresta ad essere approvato entro il primo marzo?