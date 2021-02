Cambio di passo sui vaccini: tutte le sfide del governo Draghi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Se durante il Conte bis il governo si è limitato a ricevere le dosi di vaccino assegnate dall’Europa, Mario Draghi non può più rimanere a guardare. ll premier conosce le sfide da affrontare per la distribuzione efficiente dei vaccini, prerogativa essenziale per uscire dall’emergenza, prima sanitaria e poi economica. Ma riuscirà a trasformare in realtà tutte le idee per mettere finalmente in marcia la macchina italiana dei vaccini? >> Terza ondata Covid, a Roma un caso di variante brasiliana: vertice tra Draghi, il Cts e i ministri vaccini in Italia: Cambio di passo Dopo una partenza promettente della campagna vaccinale, varie difficoltà sono sopraggiunte nell’approvvigionamento, nella distribuzione e nella ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Se durante il Conte bis ilsi è limitato a ricevere le dosi di vaccino assegnate dall’Europa, Marionon può più rimanere a guardare. ll premier conosce leda affrontare per la distribuzione efficiente dei, prerogativa essenziale per uscire dall’emergenza, prima sanitaria e poi economica. Ma riuscirà a trasformare in realtàle idee per mettere finalmente in marcia la macchina italiana dei? >> Terza ondata Covid, a Roma un caso di variante brasiliana: vertice tra, il Cts e i ministriin Italia:diDopo una partenza promettente della campagna vaccinale, varie difficoltà sono sopraggiunte nell’approvvigionamento, nella distribuzione e nella ...

