Caldo esagerato, da metà marzo cambia tutto il meteo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Recentemente abbiamo descritto, meticolosamente, il possibile scenario meteo climatico della prima decade di marzo. Lo ripetiamo, potrebbero crearsi le condizioni ideali per un colpo di coda dell’Inverno davvero crudo. La seconda metà di marzo potrebbe essere calda Ora però proviamo a capire cosa potrebbe riservarci la seconda metà di marzo, allorquando la Primavera esordirà anche dal punto di vista astronomico. L’ipotesi prevalente, ad oggi, è la seguente: Anticiclone e temperature superiori alle medie stagionali. Che novità, dirà giustamente qualcuno. Ahi noi è così, dovessero andare in porto certe dinamiche atmosferiche ecco che l’Alta Pressione avrebbe vita facile e come al solito potrebbe trattarsi dell’Alta africana. Ma quale potrebbe essere il motivo a sostegno di tale ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Recentemente abbiamo descritto, meticolosamente, il possibile scenarioclimatico della prima decade di. Lo ripetiamo, potrebbero crearsi le condizioni ideali per un colpo di coda dell’Inverno davvero crudo. La secondadipotrebbe essere calda Ora però proviamo a capire cosa potrebbe riservarci la secondadi, allorquando la Primavera esordirà anche dal punto di vista astronomico. L’ipotesi prevalente, ad oggi, è la seguente: Anticiclone e temperature superiori alle medie stagionali. Che novità, dirà giustamente qualcuno. Ahi noi è così, dovessero andare in porto certe dinamiche atmosferiche ecco che l’Alta Pressione avrebbe vita facile e come al solito potrebbe trattarsi dell’Alta africana. Ma quale potrebbe essere il motivo a sostegno di tale ...

Ultime Notizie dalla rete : Caldo esagerato Estremi meteo clamorosi: GELO esagerato in Russia, CALDO RECORD in Cina Caldo record per febbraio in Asia Come accennato, il gelo sulla Russia Europa si contrappone ad un clima totalmente diverso in altre parti del Pianeta. Adesso il caldo anomalo interessa l'Europa, ma ...

Il commissario Ricciardi, Enrico Ianniello è il dott. Modo: 'I fascisti sono ancora tra noi' E qual è? Faceva un caldo esagerato! Con quei vestiti anni '30, i pantaloni fino all'ascella, i cappotti, i cappelli, è stata davvero dura non sudare anche la faccia. Poco fa, quando parlavi di de ...

Estremi meteo clamorosi: GELO esagerato in Russia, CALDO RECORD in Cina Siamo in un periodo di estremi climatici davvero notevoli, come confermano le fasi di gelo che hanno interessato parte dell’Europa ed il Nord America, a cui si contrappongono scenari opposti di grande ...

Caldo record per febbraio in Asia Come accennato, il gelo sulla Russia Europa si contrappone ad un clima totalmente diverso in altre parti del Pianeta. Adesso il caldo anomalo interessa l'Europa, ma ...