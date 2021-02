Calciomercato Napoli, nel mirino un difensore dalla Premier League (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Calciomercato – Il Napoli ha messo gli occhi su Pascal Struijk, difensore centrale del Leeds United Secondo quanto riportato da ‘De Telegraaf‘, il Napoli starebbe seguendo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 24 febbraio 2021)– Ilha messo gli occhi su Pascal Struijk,centrale del Leeds United Secondo quanto riportato da ‘De Telegraaf‘, ilstarebbe seguendo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ForzAzzurri1926 : ??CALCIOMERCATO - IL NAPOLI PESCA IN PREMIER LEAGUE: E' UN DIFENSORE CENTRALE >>> - Daniele20052013 : Napoli, trauma cranico per Osimhen: rischia un mese di stop - Chiariello_CS : RT @allgoalsnapoli: Benitez: 'Ritorno a Napoli? Non mi esprimo. Grande rapporto coi tifosi e seguo ancora la squadra. Su Zapata...' #forzan… - FFildi : ?? #Sarri: discorso aperto con la #Roma per l’estate. #Fiorentina e #Napoli alla finestra, ma defilate. All’ex… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ??? #Napoli, piace anche #Petrachi per il post #Giuntoli ?? Le ultime #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato -