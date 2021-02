Calcio: nuovo positivo al Covid nel Torino, anche oggi squadra non si allena (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Torino, 24 feb. - (Adnkronos) - Il Torino, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha annunciato che "dall'analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa un'ulteriore positività al Covid-19. anche oggi la squadra, su disposizione dell'Autorità sanitaria locale competente, non sosterrà alcuna sessione di allenamento". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021), 24 feb. - (Adnkronos) - Il, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha annunciato che "dall'analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa un'ulteriore positività al-19.la, su disposizione dell'Autorità sanitaria locale competente, non sosterrà alcuna sessione dimento".

