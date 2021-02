Calcio: Musiala sceglie la nazionale tedesca, 'ho seguito il cuore' (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Monaco, 24 feb. - (Adnkronos) - "Ho semplicemente seguito il cuore e sento di aver fatto, al 100%, la scelta giusta. È come se avessi due cuori, uno per la Germania e uno per l'Inghilterra, ed entrambi continueranno a battere. La Germania è dove sono nato, l'Inghilterra dove sono cresciuto, ho cominciato a giocare al Calcio e dove ho ancora tanti amici. Comunque non è stata una decisione facile". L'attaccante del Bayern Monaco, Jamal Musiala, classe 2003, annuncia al canale Ard di aver scelto di giocare con la nazionale tedesca. Musiala è nato a Stoccarda, ma a 7 anni si è trasferito a Londra entrando a far parte delle giovanili del Chelsea. Nel 2019 c'è stato il ritorno a Monaco, ma negli anni ha giocato per le nazionali minori di entrambi i paesi, indossando ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Monaco, 24 feb. - (Adnkronos) - "Ho semplicementeile sento di aver fatto, al 100%, la scelta giusta. È come se avessi due cuori, uno per la Germania e uno per l'Inghilterra, ed entrambi continueranno a battere. La Germania è dove sono nato, l'Inghilterra dove sono cresciuto, ho cominciato a giocare ale dove ho ancora tanti amici. Comunque non è stata una decisione facile". L'attaccante del Bayern Monaco, Jamal, classe 2003, annuncia al canale Ard di aver scelto di giocare con laè nato a Stoccarda, ma a 7 anni si è trasferito a Londra entrando a far parte delle giovanili del Chelsea. Nel 2019 c'è stato il ritorno a Monaco, ma negli anni ha giocato per le nazionali minori di entrambi i paesi, indossando ...

