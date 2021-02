(Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "Risulta evidente che la questione dellaè centrale e prioritaria e ci aspettiamo dalDraghi ogni adeguato provvedimento che abbia come orizzonte non le chiacchiere da corridoio ma la piena realizzazione di un diritto primario sancito dalla nostra Costituzione", conclude il senatore di Italia viva.

TV7Benevento : Calabria: Magorno (Iv), 'basta commissari, governo archivi esproprio Sanità' (2)... - Agenparl : Governo, Magorno (Iv): fiducia a Draghi, ora investimenti per Calabria (2) - - Agenparl : Governo, Magorno (Iv): fiducia a Draghi, ora investimenti per Calabria (1) - -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria Magorno

Il Tempo

... Guccione: nessun provvedimento dopo fatti al centro trasfusionale 16 ago 2013 Uil: "La ... Giordano: vi sono precise responsabilità della Regione 7 ago 2013 Sangue infetto:presenterà ...In, inoltre, è urgente mettere mano al decreto sulla Sanità, puntando velocemente al superamento del commissariamento attraverso poche e rapide azioni finalizzate a realizzare il diritto ...I primi cittadini «non vogliono, in alcun modo, veder passare il treno del Recovery Fund senza che esso riporti nei nostri Comuni quei giovani talenti che negli ultimi anni, con un'emorragia lenta ma ...Ernesto Magorno, sottolinea l’importanza dell’incontro che si ... in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto il 3 aprile 2019 tra la Regione Calabria (capofila), la Regione Basilicata , la ...