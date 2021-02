Butragueno | “Tante assenze per Zidane | ma noi siamo il Real Madrid!”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si avvicina il fischio d'inizio di Atalanta-Madrid. Bergamo ospita i Blancos in un confronto davvero suggestivo. I madrileni vogliono provare a superare la maledizione degli ottavi, che persiste da ormai due stagioni. Tuttavia dovranno fare i conti con l'entusiasmo dei bergamaschi, desiderosi di ripetere l'impresa di un anno fa, quando eliminarono il Valencia e si spinsero fino ai quarti.caption id="attachment 223129" align="alignnone" width="2094"(Getty Images)/captionLa leggenda delMadrid Emiliocommenta l'avvicinamento ai microfoni di Sky Sport: "Ci sono molti giocatori assenti, molto importanti. Quelli che giocheranno sono comunque daMadrid. Sono tutti di alto livello, hanno offerto un gran rendimento in altre partite". ITA Sport ...

"Abbiamo tante assenze, ma chi giocherà è di gran livello e ha offerto in altre partite un gran rendimento. Sicuramente sarà una partita difficile, l'Atalanta ha tante qualità e dovremo fare una gran ..."Il dirigente del Real Madrid: "I nerazzurri giocano bene e fanno tanti gol. Le assenze? Pensiamo ai giocatori che scenderanno in campo" Il dirigente del Real Madrid, Emilio Butragueño, analizza così i ...