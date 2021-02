Buongiorno dalla Borsa 24 febbraio 2021

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Tele) – A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 31.537,35 punti; al contrario, depressa nel finale il Nasdaq 100, che chiude sotto i livelli della vigilia a 13.194,71 punti. Giornata da dimenticare per Tokyo, che riporta un -1,61% e termina gli scambi a 29.671,7 punti. Shenzhen porta a casa un calo dello 0,61%, con chiusura a 15.243,3 punti. Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari. Incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,67%; senza slancio Parigi, che negozia con un -0,04%. Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto immobiliare, che riporta una flessione di -0,42%. Pressione su Aedes, che perde terreno, mostrando una discesa ...