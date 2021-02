Brutto incidente per Tiger Woods, "cosciente e in ripresa" dopo l'operazione (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tiger Woods è «cosciente, reattivo e si sta riprendendo nella sua stanza d’ospedale», dopo l’intervento chirurgico d’urgenza per le gravi ferite alle gambe a seguito di un incidente stradale nella... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 24 febbraio 2021)è «, reattivo e si sta riprendendo nella sua stanza d’ospedale»,l’intervento chirurgico d’urgenza per le gravi ferite alle gambe a seguito di unstradale nella...

