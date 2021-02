Brignone in nominations ai Laureus Sport Awards come sportiva dell’anno (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’impresa di Federica Brignone, la prima donna italiana capace nella scorsa stagione di conquistare la Coppa del mondo generale di sci alpino, è valsa alla sciatrice azzurra la nomination nella categoria “Laureus World Sportswoman of the Year Award” (Sportiva dell’anno) della 22esima edizione dei Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello Sport. Proprio oggi, infatti, sono stati annunciati ufficialmente i nomi di tutti i candidati, selezionati in seguito alla votazione effettuata dai rappresentanti dei media a livello internazionale. “Sono molto onorata di essere stata nominata dai media di tutto il mondo per questo prestigioso premio. È stato un anno importante non solo per me, ma anche per tutto lo sci italiano”, il commento a ... Leggi su funweek (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’impresa di Federica, la prima donna italiana capace nella scorsa stagione di conquistare la Coppa del mondo generale di sci alpino, è valsa alla sciatrice azzurra la nomination nella categoria “Worldswoman of the Year Award” (iva) della 22esima edizione deiWorld, gli Oscar dello. Proprio oggi, infatti, sono stati annunciati ufficialmente i nomi di tutti i candidati, selezionati in seguito alla votazione effettuata dai rappresentanti dei media a livello internazionale. “Sono molto onorata di essere stata nominata dai media di tutto il mondo per questo prestigioso premio. È stato un anno importante non solo per me, ma anche per tutto lo sci italiano”, il commento a ...

