Borussia Mönchengladbach-Manchester City, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Borussia Mönchengladbach sfida il fortissimo Manchester City nell’andata degli ottavi di finale di Champions League al Borussia Park Stadion. Queste le formazioni ufficiali: Borussia MONCHENGLADBACH (3-5-2): Sommer; Elvedi, Zakaria, Ginter; Lainer, Neuhaus, Kramer, Hofmann, Bensebaini; Pléa, Stindl. All. Rose. Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Rúben Dias, Cancelo; Gundogan, Rodri, Foden; Sterling, Gabriel Jesus, Bernardo Silva. All. Guardiola. Foto: Twitter Mönchengladbach L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ilsfida il fortissimonell’andata degli ottavi di finale di Champions League alPark Stadion. Queste leMONCHENGLADBACH (3-5-2): Sommer; Elvedi, Zakaria, Ginter; Lainer, Neuhaus, Kramer, Hofmann, Bensebaini; Pléa, Stindl. All. Rose.(4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Rúben Dias, Cancelo; Gundogan, Rodri, Foden; Sterling, Gabriel Jesus, Bernardo Silva. All. Guardiola. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

