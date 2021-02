Boom di case finite all’asta a causa della crisi: il triste lascito del governo Conte agli italiani (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’ultimo regalo del governo Conte agli italiani, prima di levare le tende per lasciare spazio all’europeismo devoto firmato Draghi, è un 2021 che si preannuncia già da record sotto il profilo degli sfratti. Un primato del quale non andare certo fieri e che, però, è facilmente prevedibile basandosi sull’ultimo rapporto pubblicato dal Centro studi Sogeea e presentato nelle scorse ore in Senato. Il numero delle case finite all’asta nel corso degli ultimi mesi ha infatti registrato un inquietante Boom, addirittura +63,5%. Le procedure rilevate alla fine del 2020 erano infatti 15.146, a fronte delle 9.262 dei primi tre mesi del 2021. Andando ad analizzare i dati nel dettaglio, circa un terzo delle abitazioni in vendita risulta ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’ultimo regalo del, prima di levare le tende per lasciare spazio all’europeismo devoto firmato Draghi, è un 2021 che si preannuncia già da record sotto il profilo degli sfratti. Un primato del quale non andare certo fieri e che, però, è facilmente prevedibile basandosi sull’ultimo rapporto pubblicato dal Centro studi Sogeea e presentato nelle scorse ore in Senato. Il numero dellenel corso degli ultimi mesi ha infatti registrato un inquietante, addirittura +63,5%. Le procedure rilevate alla fine del 2020 erano infatti 15.146, a fronte delle 9.262 dei primi tre mesi del 2021. Andando ad analizzare i dati nel detto, circa un terzo delle abitazioni in vendita risulta ...

