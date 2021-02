Bonus vacanze 2021 | proroga | come funziona | importo e come richiederlo

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sei mesi in più per poter usufruire delnel. Questa è lastabilita dal decreto Milleproroghe grazie al via libera dell’Aula della Camera, che introduce numerose novità su diversi fronti. Riguardo il, in particolare: tutti coloro che non abbiano già goduto delper il pagamento in strutture e imprese accreditate, avranno a disposizione tutto ilper sfruttare l’agevolazione.validità patenti: ecco le nuove scadenzeIl decreto prevede dunque un rilevante slittamento della scadenza per fruire delnelle strutture ricettive, per coloro che non hanno avuto modo di utilizzarlo, dal 30 giugnoinizialmente stabilito dal ...