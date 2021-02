Bonomi | nessuna alternativa a Draghi | per il Recovery la sfida è fissare l’obiettivo del Paese

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il presidente di Confindustria Carloha detto che non esiste un’a un governo. “Non dobbiamo nasconderci che non esiste un piano B. Il piano B è, ormai lo abbiamo utilizzato e credo che anche su questo debba essere fatta un’operazione di chiarezza nel”, ha dichiarato in occasione di un evento online organizzato dal Canova Club. “Noi abbiamo una serie di nodi strutturali che questodeve affrontare ed ilFund è centrale nell’azione che noi dobbiamo pensare per il futuro del”, ha aggiunto. “Siamo di fronte alla più grandedegli ultimi 25 anni rispetto alche ci vogliamo porre con queste risorse – ha detto ...

"Noi abbiamo una serie di nodi strutturali che questo Paese deve affrontare ed il Recovery Fund è centrale nell'azione che noi dobbiamo pensare per il futuro del Paese", ha aggiunto. "Siamo di fronte alla più grande occasione degli ultimi 25 anni rispetto al progetto che ci vogliamo porre con queste risorse