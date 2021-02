Bonaccini | “Ristoranti nel dramma | con Salvini se ha senso”

Leggi su dire

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) BOLOGNA – Stefano Bonaccini tiene il punto sulla riapertura dei ristoranti a cena e l’asse nato con Matteo Salvini. Il presidente dell’Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni ha incontrato proprio ieri sera in videoconferenza ieri sera un nutrito gruppo di ristoratori di Modena e ammonisce: “Bisogna parlarci con quelle persone, anche quando devi dirgli un no. Bisogna non farli sentire soli”, ammonisce. Quanto a Salvini, manda a dire il dem, oggi a Mattino 5, “credo di aver dimostrato di poterlo anche battere e immagino che alle politiche ci torneremo a dividere dalla Lega come è giusto che sia in democrazia, ma non vedo perché con un avversario politico, laddove dica cose che possano avere un senso, non si possa discutere e dialogare”.