Bologna | la morte di Kristina è un giallo | riacceso il cellulare | la Procura indaga per omicidio volontario

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)Gallo , la donna di 30 anni trovata morta il 25 marzo 2019 nella sua casa in Bolognina, potrebbe non essere deceduta per cause naturali ma potrebbe essere l'ennesima vittima di femminicidio . ...

La Procura di indaga per omicidio volontario e sul registro degli indagati c'è già il nome ... Il medico - legale, incaricato dalla Procura, aveva stabilito che la era sopraggiunta per ...Un giallo giunto ad una svolta importante, quello relativo alla della giovane Kristina Gallo , la 30enne trovata senza vita il 25 marzo 2019 nella sua casa a. A quasi due anni da quel decesso misterioso, stando a quanto riferisce Corriere della Sera ,...