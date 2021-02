Bollettino Coronavirus del 24 Febbraio 2021 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) In data 24 Febbraio l’incremento nazionale dei casi è +0,57% (ieri +0,47%) con 2.848.564 contagiati totali, 2.362.465 dimissioni/guarigioni (+14.599) e 96.666 deceduti (+318); 389.433 infezioni in corso (+1.485). Ricoverati con sintomi -78 (18.217); terapie intensive +11 (2.157) con 178 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 340.247 tamponi totali (ieri 303.850) di cui 181.448 molecolari (ieri 143.228) e 158.799 test rapidi (ieri 160.622) con 105.805 casi testati (ieri 89.156); 16.424 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,82% (ieri 4,38% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 15,52% (ieri 14,93%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 3.310; Campania 2.185; Piemonte 1.453; Emilia Romagna 1.427; Lazio 1.188. In Lombardia curva +0,56% (ieri +0,42%) con 50.268 tamponi totali (ieri 35.149) di cui 34.159 molecolari (ieri 22.540) e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) In data 24l’incremento nazionale dei casi è +0,57% (ieri +0,47%) con 2.848.564 contagiati totali, 2.362.465 dimissioni/guarigioni (+14.599) e 96.666 deceduti (+318); 389.433 infezioni in corso (+1.485). Ricoverati con sintomi -78 (18.217); terapie intensive +11 (2.157) con 178 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 340.247 tamponi totali (ieri 303.850) di cui 181.448 molecolari (ieri 143.228) e 158.799 test rapidi (ieri 160.622) con 105.805 casi testati (ieri 89.156); 16.424 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,82% (ieri 4,38% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 15,52% (ieri 14,93%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 3.310; Campania 2.185; Piemonte 1.453; Emilia Romagna 1.427; Lazio 1.188. In Lombardia curva +0,56% (ieri +0,42%) con 50.268 tamponi totali (ieri 35.149) di cui 34.159 molecolari (ieri 22.540) e ...

