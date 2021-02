“Bisogna rinviare tutto” Sanremo 2021 si fa? Tante le richieste di rinvio Ecco tutti i dettagli

Leggi su viaggiarealverde

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Festival disarà sicuramente ricordato per la particolarità dell’evento. Nuovi dubbi sul Festival diLe restrizioni nate per evitare la diffusione del Coronavirus hanno costretto Amadeus a prendere particolari provvedimenti per fare sì che il festival della musica italiana potesse essere organizzato senza problemi. L’intero staff del Festival, infatti, era corso ai ripari dopo che il ministro Dario Franceschini aveva vietato la presenza di pubblico in sala. Per questo, il teatro dell’Ariston ospiterà la kermesse musicale, ma sarà completamente vuoto. Dal 2 al 6 marzo, i giorni in cui si svolgerà il prossimo Festival di, le poltroncine che solitamente accoglievano ospiti nazionali ed internazionali saranno, quindi, deserte. Paura per le varianti del ...