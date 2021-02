Berlusconi ha rivolto insulti sessisti alla Meloni, tranne che non l’ha fatto (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La storia secondo cui Berlusconi ha rivolto insulti sessisti alla Meloni combina il peggio di una campagna elettorale pettegola e odiosa al peggio dei bias cognitivi. Eviteremo i paroloni rivolgendoci all’uditorio con un esempio tratto dalle fiabe, la favola del Re Nudo. Il meccanismo della bufala di “Berlusconi ha rivolto insulti sessisti alla Meloni” è sostanzialmente lo stesso che abbiamo visto con la bufala del cellulare invisibile di Renzi. Berlusconi ha rivolto insulti sessisti alla Meloni – i Precedenti Eravamo nel lontano 2016. Eravamo ancora in venti di campagna elettorale, e ... Leggi su bufale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La storia secondo cuihacombina il peggio di una campagna elettorale pettegola e odiosa al peggio dei bias cognitivi. Eviteremo i paroloni rivolgendoci all’uditorio con un esempio tratto dalle fiabe, la favola del Re Nudo. Il meccanismo della bufala di “ha” è sostanzialmente lo stesso che abbiamo visto con la bufala del cellulare invisibile di Renzi.ha– i Precedenti Eravamo nel lontano 2016. Eravamo ancora in venti di campagna elettorale, e ...

