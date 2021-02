Beppe Signori è stato assolto dall’accusa di aver truccato il risultato di Piacenza-Padova del 2010 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Martedì il tribunale di Piacenza ha assolto con formula piena l’ex calciatore Beppe Signori dall’accusa di aver truccato il risultato della partita di Serie B tra Piacenza e Padova del 2 ottobre 2010 (terminata 2-2). Nel 2019 Signori aveva rinunciato alla prescrizione del processo. Leggi su ilpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Martedì il tribunale dihacon formula piena l’ex calciatorediildella partita di Serie B tradel 2 ottobre(terminata 2-2). Nel 2019aveva rinunciato alla prescrizione del processo.

