Benvenuti nell'era Draghi. Giusto il tempo di insediarsi e già spuntano le prime manine. Nel Milleproroghe una norma per aggiungere un nuovo presidente di sezione del Consiglio di Stato e due al Tar (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Cabi di gabinetto, consiglieri, capi degli uffici legislativi. Da sempre premier e ministri quando devono scegliere i mandarini, i potenti che nell'ombra indirizzano le loro azioni e forniscono preziosi consigli, si rivolgono soprattutto ai consiglieri di Stato. Palazzo Spada è un serbatoio inesauribile con cui alimentare l'apparato e così tanto potere c'è chi sospetta possa far spuntare anche qualche manina. Nel decreto legge Milleproroghe, in fase di conversione, è saltata fuori infatti anche una nuova presidenza proprio per il Consiglio di Stato e non è mancato chi ha notato la stranezza di tale decisione all'interno di un provvedimento in materia "di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (Ue, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre ...

