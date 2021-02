Benitez: «Un mio ritorno al Napoli? Non tiratemi da bocca cose che non voglio dire» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Rafa Benitez ha parlato a Onda Cero. Anche di un suo possibile ritorno a Napoli. «Un mio ritorno a Napoli? Ho una grande relazione con la gente di Napoli e seguo ancora la squadra. Non tiratemi dalla bocca parole che non voglio dire, meglio non esprimermi. Zapata? Il suo ex allenatore, Pellegrino, me ne parlò benissimo. All’epoca era un giovane che doveva crescere e c’erano Higuain, Mertens ed altri davanti a lui, perciò non ebbe spazio. Koulibaly e Ghoulam? Erano giovani che crescevano al fianco di esperti come Albiol». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Rafaha parlato a Onda Cero. Anche di un suo possibile. «Un mio? Ho una grande relazione con la gente die seguo ancora la squadra. Nondallaparole che non, meglio non esprimermi. Zapata? Il suo ex allenatore, Pellegrino, me ne parlò benissimo. All’epoca era un giovane che doveva crescere e c’erano Higuain, Mertens ed altri davanti a lui, perciò non ebbe spazio. Koulibaly e Ghoulam? Erano giovani che crescevano al fianco di esperti come Albiol». L'articolo ilsta.

