Benevento | Montipò | «Lotta salvezza? Non guardo chi c’è sotto»

Lorenzo Montipò, portiere del Benevento, ha parlato dell'imminente sfida contro il Napoli: ecco le sue dichiarazioni Lorenzo Montipò, portiere del Benevento, ha parlato a Ottopagine in vista della gara contro il Napoli. DISTANZA TERZULTIMO POSTO – «Onestamente non guardo chi c'è sotto, ma solo i nostri punti e al fatto che ce ne mancano quindici per poter avere la certezza della salvezza. Questo è il nostro obiettivo. Il resto non ha importanza». CONTRO IL NAPOLI – «Non credo a tutti quelli che dicono che possiamo vincere a Napoli perché hanno molti infortunati. Stiamo parlando sempre di una squadra di grande livello che vanta calciatori forti per la categoria, in piena Lotta per un posto in Europa. Sarà molto difficile, cercheremo di fare una partita ...

