Benedetta Parodi esalta i fan | il suo buongiorno nasconde un dettaglio bollente

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)ha postato una foto su Instagram che hato il web: il suoha mostrato unnon sfuggito ai fan La conduttrice ha postato una foto sui social che non è passata inosservata. Personaggio pubblico amatissimo, la moglie di Fabio Caressa è anche una donna molto apprezzata per le sue doti L'articolo proviene da Leggilo.org.

Etheereall : @ojlagk box set benedetta parodi con post incorporato - Azorahai86 : Giulia potrebbe essere tranquillamente figlia di Benedetta Parodi #amici20 - marzia75 : @ladeni_79 @stofregno @Alyenante Ho visto anch'io e qui sembra la versione sexydi Benedetta Parodi?? - pesisssimo : @FloraPiachica Benedetta Parodi simpatica come un riccio nel khulo markesa - FloraPiachica : Peggio di Benedetta Parodi c'è solo Giusina in cucina -

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta Parodi

RicettaSprint

Antonino Cannavacciuolo: 'Con la pasta aglio e olio misuri il vero cuoco' di Capital Web Nella puntata de ' Le Mattine ' consi parla di paste veloci da fare all'ultimo momento con una consulenza stellata, quella dello chef Antonino Cannavacciuolo. Per lo chef, la soluzione migliore è uno spaghetto aglio, ...La carismatica conduttriceapproda in radio indossando un outfit elegante e l'entusiasmo di una ventenne. La conduttrice e giornalista di origini piemontesi,, e conosciuta sui social grazie ...Benedetta Parodi è una delle food blogger più amate del momento. La conduttrice ha un rapporto sereno con il web, anche se come accade a tutti i personaggi non mancano dei commenti inopportuni sul suo ...Benedetta Parodi è solita pubblicare foto che la ritraggono in cucina,o mente è intenta a svolgere qualsiasi altra attività ...