Belen Rodriguez e il matrimonio | “Lui mi sposa ogni giorno”

Si chiamerà Luna Marie la prima figlia della coppia che nascerà in estate. Il matrimonio? Per adesso Belen Rodriguez frena: non è sicura di voler rimettere una firma In molti non avevano creduto al loro amore, ma Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si amano ogni giorno sempre di più. E adesso si preparano ad accogliere la loro prima figlia: Luna Marie che nascerà in estate. Dopo Novella 2000 e l'indiscrezione sulla gravidanza della showgirl, vi avevamo confermato la news sulla sua gravidanza grazie ad una fonte di 361 Magazine. Poi pochi giorni fa è arrivata la conferma da parte della showgirl che è al quinto mese di gravidanza. Lo ha fatto attraverso le pagine di Chi e poi è stata ospite a Verissimo, dove ha svelato il nome che darà alla sua bimba.

