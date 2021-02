Belen incinta, le prime parole di Stefano De Martino dopo l’annuncio: «La mia donna ideale…» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) . Pochi giorni fa, la showgirl argentina ha annunciato la sua seconda gravidanza. Belen aspetta una bambina dal fidanzato Antonino Spinalbese ed è appena entrata nel quinto mese. In tanti, tra i follower, attendevano le prime parole di Stefano che – secondo alcuni rumor – non avrebbe gradito la notizia. Stefano De Martino è apparso nella prima puntata di “Ciao Maschio”, programma condotto da Nunzia De Girolamo e (senza nominare Belen) ha descritto la sua donna ideale: «La mia donna ideale deve essere sicuramente tradizionale. Fra le cose che legano una coppia c’è la condivisione degli ideali. La passione, le altre caratteristiche, sono volubili rispetto al tempo. Invece la condivisione degli ideali è quello che più ci tiene legati nel ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 24 febbraio 2021) . Pochi giorni fa, la showgirl argentina ha annunciato la sua seconda gravidanza.aspetta una bambina dal fidanzato Antonino Spinalbese ed è appena entrata nel quinto mese. In tanti, tra i follower, attendevano lediche – secondo alcuni rumor – non avrebbe gradito la notizia.Deè apparso nella prima puntata di “Ciao Maschio”, programma condotto da Nunzia De Girolamo e (senza nominare) ha descritto la suaideale: «La miaideale deve essere sicuramente tradizionale. Fra le cose che legano una coppia c’è la condivisione degli ideali. La passione, le altre caratteristiche, sono volubili rispetto al tempo. Invece la condivisione degli ideali è quello che più ci tiene legati nel ...

