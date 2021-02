Beffa Mendy all’86’: Atalanta ko col Real, al ritorno servirà un’impresa (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si è chiuso con una Beffa per l’Atalanta il match d’andata degli ottavi di finale di Champions League, condannata da un Real Madrid che è passato solo all’86’ con un grandissimo gol di Mendy. A decidere il match, però, non è stata solo la rete del terzino francese ex Lione, ma anche una decisione del direttore di gara, il tedesco Stieler, che ha penalizzato pesantemente i nerazzurri e condizionato in modo decisivo un match che, altrimenti, poteva essere parecchio diverso. I presupposti per una serata da incubo hanno iniziato a materializzarsi al 18? del primo tempo, quando Freuler è stato espulso per un fallo ritenuto dal direttore di gara da ultimo uomo, con Mendy steso al limite dell’area di rigore difesa da Gollini. In Realtà c’è Romero come ultimo uomo, pochi metri ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si è chiuso con unaper l’il match d’andata degli ottavi di finale di Champions League, condannata da unMadrid che è passato solocon un grandissimo gol di. A decidere il match, però, non è stata solo la rete del terzino francese ex Lione, ma anche una decisione del direttore di gara, il tedesco Stieler, che ha penalizzato pesantemente i nerazzurri e condizionato in modo decisivo un match che, altrimenti, poteva essere parecchio diverso. I presupposti per una serata da incubo hanno iniziato a materializzarsi al 18? del primo tempo, quando Freuler è stato espulso per un fallo ritenuto dal direttore di gara da ultimo uomo, consteso al limite dell’area di rigore difesa da Gollini. Intà c’è Romero come ultimo uomo, pochi metri ...

manini_giacomo : Costacurta: 'sappiamo che lui col destro neanche scende le scale' Capello: 'ha un destro scarso' #Gasperini: 'prend… - Libero_official : #ChampionsLeague, #AtalantaRealMadrid decisa dal rosso a #Freuler al 17' e dal gol di #Mendy all'86'. Ma non è anco… - NCN_it : #ATALANTA, CHE BEFFA: IL #REALMADRID VINCE SOLO NEI MINUTI FINALI CON UN UOMO IN PIÙ #AtalantaRealMadrid #UCL… - FcInterNewsit : Ucl - L'Atalanta resiste 85 minuti al Real, poi Mendy la beffa. Il 'Gladbach soccombe 2-0 al City - alessio_morra : Grande beffa per l'#Atalanta, rosso assurdo di #Freuler e gol nel finale di #Mendy, ma lo 0-1 del #RealMadrid si pu… -