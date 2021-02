Beffa Atalanta | il Real Madrid passa nel finale City super contro il Gladbach

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Era la serata più attesa dai tifosi dell', chiamata aare l'ostacolo. Un'espulsione al 17' e un gol nelsegnano in negativo la gara della Dea, sconfitta in casa dai Blancos e ora più lontana dagli ottavi. Vince il Manchesterdi Pep Guardiola in terra tedesca: il 2-0 alsa tanto di qualificazione.La prima grande svolta della gara arriva al 17': Freuler atterra Mendy fuori dall'area di rigore al termine di un'azione spettacolare del. L'arbitro opta per un rosso diretto.in dieci fin dall'inizio e costretta a difendersi. Come se non bastasse, al 30' si infortuna Duvan Zapata. Nel ...

Dopo la disfatta biancoceleste di ieri sera, questa sera toccherà all 'fronteggiare un ... La partita d'andata è finita 2 - 2 confinale per il Milan , e anche in Serie A i rossoneri ...Miglior attaccante: Muriel si conferma ma Lautaro è il top Come domenica scorsa Muriel è l'uomo decisivo dell'che stende il Napoli peraltro con un gol di pregevole fattura. "In forma Real. ...Brutta sconfitta dell’Atalanta in casa contro i giovani del Real Madrid Al Gewiss Stadium Atalanta in 10 dal 17': rosso severo a Freuler che mette giù Mendy al limite. Alla mezz’ora Gasperini perde an ...L’Atalanta perde 0-1 l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Decide un gol di Mendy nel finale. Dea in 10 per oltre 70 minuti. Niente da fare per l'Atalanta. Il Real Madrid passa a Bergam ...