BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di giovedì 25 febbraio 2021

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)di25: Supportato da Douglas (Henry Joseph Samiri), Thomas (Matthew Atkinson) insiste con Hope (Annika Noelle) affinché collaborino di nuovo alla Hope For The Future, ma la giovane Logan è reticente. Liam (Scott Clifton) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), seppur in disaccordo su chi tra Thomas e Hope sia stato il manipolatore nella questione della custodia, ritengono che mai Hope metterebbe a repentaglio la sua famiglia con Liam e Beth. Nonostante abbia fatto redigere i documenti per il divorzio, Ridge (Thorsten Kaye) sente di dover fare ancora un tentativo con Brooke (Katherine Kelly Lang): vuole essere sicuro di aver fatto tutto il possibile per salvare il matrimonio con la donna della sua vita. Le sue intenzioni, ovviamente, ...