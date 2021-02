Bayern Monaco, dalla Germania: Boateng indagato per lesioni sull’ex fidanzata morta suicida (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Clamorosa l’indiscrezione che arriva dalla Germania su Jerome Boateng. Stando a quanto riporta il quotidiano Bild, la procura di Monaco ha riaperto le indagini sul giocatore del Bayern Monaco per lesioni personali nei confronti della sua ex fidanzata, morta suicida due settimane fa. I risultati dell’esame autoptico hanno dato conto di un lobo dell’orecchio strappato sul corpo della modella Kasia Lenhardt. “Il procedimento è stato riaperto il 10 febbraio 2021 perchè ci sono arrivate nuove informazioni nell’ambito dell’inchiesta sulla morte a Berlino, che potrebbero dare indicazioni su una possibile continuazione del procedimento. L’indagine è ancora in corso“, le parole del procuratore capo Anne Leiding. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Clamorosa l’indiscrezione che arrivasu Jerome. Stando a quanto riporta il quotidiano Bild, la procura diha riaperto le indagini sul giocatore delperpersonali nei confronti della sua exdue settimane fa. I risultati dell’esame autoptico hanno dato conto di un lobo dell’orecchio strappato sul corpo della modella Kasia Lenhardt. “Il procedimento è stato riaperto il 10 febbraio 2021 perchè ci sono arrivate nuove informazioni nell’ambito dell’inchiesta sulla morte a Berlino, che potrebbero dare indicazioni su una possibile continuazione del procedimento. L’indagine è ancora in corso“, le parole del procuratore capo Anne Leiding. SportFace.

