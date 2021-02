Bassetti: «Chi ha Covid lieve o moderato va curato a casa». E spiega i sintomi da tenere d’occhio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ora è scritto nero su bianco: per i pazienti Covid con sintomi lievi e moderati va curato a casa o comunque extra ospedaliera. L’indicazione è contenuta nel documento redatto dall’Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sui criteri di appropriatezza per gestire i malati dal domicilio all’ospedale. «Una indicazione di questo tipo mancava fino ad oggi e mi auguro che possa aiutare tutti i clinici italiani a uniformare i loro comportamenti», ha commentato l’infettivologo Matteo Bassetti, che ha coordinato il gruppo di esperti che ha stilato le linee guida. Quando l’ospedale non è necessario: dove curarsi «Speriamo che tutti leggano il documento e lo utilizzino», ha aggiunto il direttore della Clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova. Le strutture dedicate alla cura dei ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ora è scritto nero su bianco: per i pazienticonlievi e moderati vao comunque extra ospedaliera. L’indicazione è contenuta nel documento redatto dall’Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sui criteri di appropriatezza per gestire i malati dal domicilio all’ospedale. «Una indicazione di questo tipo mancava fino ad oggi e mi auguro che possa aiutare tutti i clinici italiani a uniformare i loro comportamenti», ha commentato l’infettivologo Matteo, che ha coordinato il gruppo di esperti che ha stilato le linee guida. Quando l’ospedale non è necessario: dove curarsi «Speriamo che tutti leggano il documento e lo utilizzino», ha aggiunto il direttore della Clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova. Le strutture dedicate alla cura dei ...

