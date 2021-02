Basket, Serie A2 2020/2021: Tortona passa sul campo di Piacenza, ok anche Napoli (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Vittoria senza troppi patemi d’animo per Mantova contro Monferrato nel match valido per il girone Verde di Serie A2 2020/2021 di Basket. Il parziale si gonfia sempre più nel corso del primo tempo e nei primi due quarti il dislivello tra le due squadre è palpabile. I lombardi chiudono sul 22-13 il primo parziale, ma è il secondo, che si chiude sul 31-17, a mettere un solco decisivo che non può essere colmato dopo l’intervallo lungo dagli ospiti. Il 90-63 finale vale i due punti per Mantova cha aggancia proprio Monferrato a quota 16 punti in classifica in lotta per entrare in zona post season. Altra vittoria molto netta quella di Bergamo che si prende il derby contro l’Urania Milano con un nettissimo 85-55. Ospiti che sono mancati in particolar modo negli schemi offensivi, avvicinandosi ai venti punti soltanto nel ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Vittoria senza troppi patemi d’animo per Mantova contro Monferrato nel match valido per il girone Verde diA2di. Il parziale si gonfia sempre più nel corso del primo tempo e nei primi due quarti il dislivello tra le due squadre è palpabile. I lombardi chiudono sul 22-13 il primo parziale, ma è il secondo, che si chiude sul 31-17, a mettere un solco decisivo che non può essere colmato dopo l’intervallo lungo dagli ospiti. Il 90-63 finale vale i due punti per Mantova cha aggancia proprio Monferrato a quota 16 punti in classifica in lotta per entrare in zona post season. Altra vittoria molto netta quella di Bergamo che si prende il derby contro l’Urania Milano con un nettissimo 85-55. Ospiti che sono mancati in particolar modo negli schemi offensivi, avvicinandosi ai venti punti soltanto nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie JB Monferrato cade ancora: rossoblu perdono a Mantova MANTOVA - Nuova sconfitta, la sesta di fila, per la Novipiù JB Monferrato , piegata 90 - 63 da Staff Mantova nel recupero del 5turno della serie A2. Per la squadra dei coach Valentini e Fabrizi , ancora senza l'infortunato Redivo , il miglior realizzatore è stato Fabio Valentini , con 16 punti. " Sono molto amareggiato ' ha detto alla ...

Basket Serie C, la storica Servolana riprende gli allenamenti Il Piccolo Napoli sbanca disinvoltamente il “PalaCarrara” di Pistoia, non basta ai toscani un gran cuore nel secondo tempo La debacle con Cento doveva essere seguita da una riscossa. E la Ge.Vi Napoli l’ha trovata imponendosi al “PalaCarrara” di Pistoia contro la locale Giorgio Tesi Group al termine di una prestazione dal ...

Piacenza-Derthona: match equilibrato, la spuntano i leoni Il Derthona Basket conquista la 16esima vittoria in campionato, superando il Piacenza nel recupero della quinta giornata di Serie A2 2020/21.

