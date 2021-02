Basket femminile: Marzia Tagliamento, lesione al crociato e non solo per la giocatrice di Ragusa (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Cinque anni dopo, l’incubo si ripresenta per Marzia Tagliamento. Il 2021 ripresenta i fantasmi del 2016 (con il gravissimo infortunio subito in Nazionale Under 20) nella forma di una lesione al crociato, al collaterale e al menisco per la giocatrice della Passalacqua Ragusa. L’esito della risonanza magnetica effettuata dopo i bruttissimi momenti vissuti nella trasferta a San Martino di Lupari ha dato l’esito di cui sopra, con un intervento chirurgico che verrà effettuato nei prossimi giorni. In pericolo, stante questa situazione, c’è l’intera prosecuzione della stagione, nella quale stava viaggiando a 9.4 punti, 3 rimbalzi e 1.7 assist di media, con picchi importanti soprattutto nella prima parte di annata. Ragusa dovrà disputare senza di lei, così, la Coppa Italia che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Cinque anni dopo, l’incubo si ripresenta per. Il 2021 ripresenta i fantasmi del 2016 (con il gravissimo infortunio subito in Nazionale Under 20) nella forma di unaal, al collaterale e al menisco per ladella Passalacqua. L’esito della risonanza magnetica effettuata dopo i bruttissimi momenti vissuti nella trasferta a San Martino di Lupari ha dato l’esito di cui sopra, con un intervento chirurgico che verrà effettuato nei prossimi giorni. In pericolo, stante questa situazione, c’è l’intera prosecuzione della stagione, nella quale stava viaggiando a 9.4 punti, 3 rimbalzi e 1.7 assist di media, con picchi importanti soprattutto nella prima parte di annata.dovrà disputare senza di lei, così, la Coppa Italia che ...

