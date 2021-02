Bartolo | “Il campo di Lipa è disumano | ho vomitato dal dolore”

Leggi su dire

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) FIRENZE – Il campo di Lipa “è disumano. Sono stato male, tanto da vomitare. E ho pianto”. Pietro Bartolo, lo storico medico di Lampedusa oggi europarlamentare, ha visto con i suoi occhi l’inferno della rotta balcanica. Quel luogo simbolo di una tragedia consumata al freddo, fotografata tra la neve. E a Bartolo, che ha convissuto con la tragedia della rotta mediterranea, le immagini della Bosnia gli si sono inchiodate dentro: “Mi hanno ricordato cose viste nei film, nei documentari, lette nei libri”, dice intervenendo in Consiglio comunale, a Firenze. Lo testimonia, e si commuove: “Vedere una radura piena di neve, una recinzione metallica con il filo spinato, insormontabile. E dentro tende misere, coperte di neve, e un capannone più grande, con fuori una fila di circa cento persone, con qualche coperta addosso, alcuni in ciabatte. Tremolanti, camminavano piano piano, in fila” per il pasto: “Un tozzo di pane e una scatoletta. C’erano non so quanti gradi sottozero, io ero tutto vestito: avevo il giubbotto, il passamontagna, la calzamaglia” sotto i pantaloni “ma dopo dieci minuti stavo morendo di freddo. E molti di loro erano a piedi nudi, si lavavano in mezzo alla neve, senza corrente, luce, acqua corrente”. Circa 960 persone, dice, e una distesa di tende. Tende “in cui sono entrato. Alcune con buchi, in cui entrava la neve”.